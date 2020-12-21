Мэр Екатеринбурга займёт пост первого заместителя губернатора Свердловской области

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял предложение стать первым заместителем губернатора Свердловской области. Об этом АН «Между строк» рассказали в департаменте информационной политики региона.

«Любая работа нуждается в перенастройке, перегруппировке сил, и особенно в непростой экономической ситуации, в которой живёт наш регион», — отметил Евгений Куйвашев во время встречи, которая прошла сегодня, 21 декабря.

Сегодня также стало известно о том, что вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, который ранее занимал должность вице-губернатора региона, назначили замглавы Екатеринбурга. По данным некоторых источников, Орлов станет главой столицы Свердловской области после ухода Высокинского в администрацию губернатора Евгения Куйвашева.