Вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова назначили замглавы Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский на аппаратном совещании представил сотрудникам городской администрации вице-губернатора Свердловской области Алексея Орлова, который назначен его заместителем, пишет E1.ru.

«Алексей Валерьевич человек опытный, прошу любить и жаловать, оказывать методическую поддержку», — коротко сообщил Высокинский.

Неофициально сообщается, что Орлов будет назначен на место Александра Ковальчика, который возглавит аппарат администрации, после чего, по данным источника издания, Орлов станет мэром Екатеринбурга, а Александр Высокинский перейдёт в администрацию губернатора Евгения Куйвашева.

Пост главы города Высокинский занимает с 2018 года (перешёл с поста вице-губернатора). В первый год работы Высокинского на посту главы случились протесты в сквере, после которых мэрии пришлось организовывать голосование по выбору нового места под храм Святой Екатерины. Второй год ознаменовался противостоянием с думой Екатеринбурга, которая стремилась ограничить полномочия администрации и ужесточила правила отчёта мэра.

Ранее вице-губернатор Сергей Бидонько признал, что у Александра Высокинского в мэрии есть конфликт с думой и строителями.