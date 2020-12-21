Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев прокомментировал слухи о своей отставке

Глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев опроверг информацию о своей отставке и переходе на какую-либо должность в мэрии Екатеринбурга.

«Никаких предложений о переходе на новую должность мне не поступало. Переговоров по этому поводу также не ведётся», — пояснил Владислав Пинаев журналисту АН «Между строк».

Отметим, с начала декабря в нескольких СМИ и анонимных телеграм-каналах стали появляться слухи о скорой отставке тагильского градоначальника. Якобы Владислав Пинаев может стать заместителем вице-губернатора Алексея Орлова, которому пророчили кресло мэра Екатеринбурга. Сегодня, 21 декабря, Алексея Орлова представили сотрудникам мэрии Екатеринбурга как нового заместителя главы города.