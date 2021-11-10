В Екатеринбурге спор за парковочное место закончился перестрелкой

В столице Среднего Урала рядом с магазином «Леруа Мерлен» на улице Металлургов водитель Chevrolet Lacetti обстрелял автомобиль LADA Vesta, пишет Znak.com со ссылкой на пресс-группу УМВД России по Екатеринбургу. По предварительным данным, между водителями произошёл конфликт из-за места на парковке. В ходе инцидента никто не пострадал. Предмет, «похожий на пистолет», изъяли и отправили на исследование.

«В настоящее время по факту конфликта сотрудниками отдела полиции № 9 проводится проверка, в рамках которой устанавливаются точные обстоятельства произошедшего. Также установлены все участники данного инцидента», — сообщили в полиции.