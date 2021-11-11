В Екатеринбурге совершено вооружённое ограбление банка

В Екатеринбурге 10 ноября вооружённый грабитель напал на отделение банка «АК-Барс». Мужчина, показав предмет, похожий на пистолет, потребовал выложить в лоток доллары и евро, после чего выстрелил. Сотрудники банка нажали тревожную кнопку, грабитель попытался сломать дверь в кассу, а затем убежал, ничего не взяв. Пострадавших нет. Об этом сообщает Znak.com со ссылкой на телеграм-канала «Уралнаш».

«Тревожное сообщение о данном ЧП поступило в дежурную часть ОП № 3 УМВД по Екатеринбургу в 18:05 по местному времени. В финансовое учреждение оперативно были направлены представители МВД района, города и области, а также кинолог и экспертная лаборатория ГУ МВД области. Оперуполномоченные изъяли ряд вещдоков», — рассказал Znak.com глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой, совершённый группой лиц по предварительному сговору, а равно с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия). Злоумышленнику грозит до десяти лет лишения свободы.