В Екатеринбурге сотрудники городской больницы № 6 заразились коронавирусом

В ЦГКБ № 6, которую одной из первых в городе перепрофилировали в госпиталь для больных COVID-19, шесть человек заразились коронавирусной инфекцией, пишет E1.ru. Среди заражённых — врачи, медсёстры и санитары.

После перепрофилирования работников больницы стали проверять на коронавирус каждую неделю, во время одной из таких проверок у медика выявили коронавирус, его сразу госпитализировали. Затем у других врачей поднялась температура, проявились симптомы ОРВИ.

«Пока у шести сотрудников выявили COVID-19, они были госпитализированы, как и любые другие пациенты, в сороковую, в шестую больницы и в другие медучреждения. Они лечились, сдавали тесты. У трёх из шести человек пришли два отрицательных теста подряд, а значит, они здоровы, поэтому вернулись на работу», — сообщает источник.

По информации собеседника издания, который знаком с ситуацией, трое заболевших медиков живут в квартире одни, поэтому изолировать контактных не пришлось. В пресс-службе ЦГКБ № 6 пояснили, что ситуацию могут прокомментировать только в оперштабе.

«К сожалению, медики в группе риска. И, несмотря на всю защиту, случаи заражения всё же происходят. Тем более что шестая больница сейчас работает как инфекционный госпиталь. Каждую неделю всех сотрудников медучреждений тестируют на наличие COVID-19. Эпидемиологическим расследованием каждого случая и установлением контактов занимается Роспотребнадзор», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе горздрава.

Всего на сегодня в Свердловской области зарегистрировано 3308 случаев новой коронавирусной инфекции.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».