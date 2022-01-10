В Екатеринбурге сошёл с рельсов грузовой поезд

10 января около 01:00 на железнодорожной станции Екатеринбург-Сортировочный сошёл с рельсов вагон грузового поезда. В результате инцидента пострадавших нет, сообщили в Центральном МСУТ УрФО.

«По предварительной информации, 10 января 2022 года в 01:00 на станции Екатеринбург-Сортировочный произошёл сход первой тележки грузового вагона с каменным углём», — говорится в сообщении.

В настоящее время следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.