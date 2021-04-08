В Екатеринбурге сообщили о массовом минировании судов, садиков и школ

На электронный адрес суда Октябрьского района Екатеринбурга поступило сообщение о массовом минировании, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«В письме сказано о минировании всех судов города, детских садов и школ без указания номеров, а также аэропорта Кольцово. Сейчас ведётся проверка полученной информации», – сообщил информированный собеседник издания.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пообещал предоставить комментарий по итогам проверочных мероприятий.