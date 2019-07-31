В Екатеринбурге скончалась жена подполковника СКР, пострадавшая при взрыве в квартире

Супруга руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Екатеринбурга СУ СКР по Свердловской области подполковника Егора Медведевских Анастасия, пострадавшая в апреле этого года при взрыве в их квартире на улице Мехренцева в Екатеринбурге, скончалась в больнице, сообщается в паблике «Народное телевидение Асбеста» в соцсети «ВКонтакте».

«Беда. К сожалению, не удалось спасти Настю Медведевских, уроженку Асбеста, пострадавшую весной этого года от взрыва. Родственники говорят огромное спасибо всем, кто помогал их семье финансово на приобретение дорогостоящих препаратов для лечения Анастасии», — говорится в сообщении.

Информацию о смерти пострадавшей подтверждают источники Znak.com в СК. В пресс-службе свердловского управления СКР обещали уточнить информацию по этой истории чуть позже. Мама скончавшейся женщины сообщила Znak.com по телефону, что не хотела бы сейчас ничего говорить по поводу случившегося, и, извинившись, повесила трубку. Между тем сейчас среди знакомых и близких объявлен сбор средств на организацию похорон. Прощание с Анастасией пройдёт 2 августа в Храме преподобного Серафима Саровского в Юго-Западном микрорайоне Екатеринбурга.

Напомним, взрыв в квартире Медведевских на 15-м этаже жилого дома на Мехренцева произошёл 10 апреля примерно в 10:20. Ударной волной в квартире выбило окна и рамы. В тушении огня участвовали 30 пожарных. Серьёзные травмы, в том числе ожоги, получили сам 42-летний следователь и его 38-летняя жена, их срочно госпитализировали. Дети супругов не пострадали, их приютила бабушка.