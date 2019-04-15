Ущерб от взрыва самогонного аппарата в екатеринбургской квартире оценили в 500 тысяч рублей

Траты на приведение подъезда дома на Мехренцева, 46, в котором на прошлой неделе взорвался самогонный аппарат, могут достигнуть полумиллиона рублей, со ссылкой на управляющую компанию дома пишет E1.ru.

Работы вместе проводят управляющая компания и застройщик: на площадках и лестницах в подъезде убрали следы пожара, заменили счётчики электричества и щиток, расплавленные огнём светильники на этаже, три обгоревшие двери.

«Предстоит заменить индивидуальные приборы учёта тепла. Будут заменены двери в другие квартиры, расположенные на этаже (двери в четыре квартиры, не считая дверь в ту квартиру, где случилось ЧП). Завершаются штукатурка стен и потолка, завтра начнётся их покраска», — отметили в управляющей компании.

Также предполагается, что придётся заменить окно в квартире над той, где прогремел взрыв. С 12 апреля на фасаде работают альпинисты — они восстанавливают утеплитель, шпаклюют, будут красить стены. В управляющей компании заявили, что пока не планируют взыскивать ущерб с владельцев квартиры, где случился пожар, однако отметили, что это могут сделать жильцы подъезда.

Напомним, взрыв в екатеринбургской многоэтажке произошёл 10 апреля, по предварительным данным, рванул самогонный аппарат. Пострадали два человека, жители квартиры — мужчина и женщина, которые сейчас находятся в больнице. По информации СМИ, взрыв произошёл в квартире руководителя следственного отдела по Железнодорожному району Егора Медведевских.