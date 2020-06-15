В Екатеринбурге СК возбудил уголовное дело против жителя, избившего семимесячного сына

Следственный отдел по Ленинскому району Екатеринбурга возбудил в отношении 38-летнего мужчины, которого подозревают в жестоком избиении своего семимесячного сына, уголовное дело по статье 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»), сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.

По версии следствия, вечером 13 июня подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе одного из домов по улице 8 Марта в Екатеринбурге, желая успокоить своего семимесячного сына, который плакал в коляске, нанёс ребёнку несколько ударов рукой. Видео, в котором подозреваемый жестоко избивает своего сына, накануне вызвало резонанс в соцсетях.

В СК отметили, что пострадавший ребёнок был доставлен в больницу, в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В прокуратуре Свердловской области ранее сообщали, что в прошлом мужчина также привлекался к административной ответственности за нанесение побоев своей жене, после нового правонарушения ведомство намерено дать оценку эффективности мер, принимаемых органами системы профилактики по предотвращению и пресечению правонарушений в отношении ребёнка, и установить, подвергался ли ребёнок насилию ранее.