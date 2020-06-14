В Екатеринбурге пьяный мужчина избил своего семимесячного сына во время прогулки во дворе

В центре Екатеринбурга 13 июня пьяный мужчина жестоко избил своего семимесячного сына во время прогулки во дворе. Как пишет Znak.com со ссылкой на СУ СКР по Свердловской области, поводом для агрессии могло стать то, что младенец плакал.

«Установлено, что 38-летний екатеринбуржец, находясь в состоянии алкогольного опьянения во дворе жилого дома по улице 8 Марта, ударил рукой по лицу своего семимесячного сына, находившегося в коляске. В результате действий мужчины коляска перевернулась и ребёнок выпал из неё. Поводом для применения насилия в отношении младенца, по предварительным данным, стала внезапная личная неприязнь, которая возникла у подозреваемого из-за того, что ребёнок громко плакал в коляске», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время следователи опрашивают мать ребёнка, а также устанавливают степень тяжести телесных повреждений у младенца.