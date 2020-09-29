В Екатеринбурге СК начал проверку по факту нападения стаи собак на мать с коляской

Следственное управление Следственного комитета России по Свердловской области проводит проверку по сообщениям о нападении стаи собак на мать с коляской, в которой находился малолетний ребёнок, сообщает пресс-служба ведомства.

«В ходе проверки планируется опросить как пострадавшую женщину, так и возможных очевидцев происшествия. Также будет выясняться, какие меры принимались уполномоченными должностными лицами районной администрации по организации мероприятий по отлову бродячих животных и недопущению впредь таких инцидентов», — сказали в пресс-службе СК.

Напомним, инцидент произошёл в районе Шарташа, женщина возвращалась домой из продуктового магазина. По её словам, их с ребёнком окружили от 15 до 20 собак.

«Самая большая псина, высотой больше метра, оскалившись, пыталась ухватить меня, она зубами успела разорвать колготки, схватила за пальто и начала меня оттаскивать назад и драть мою одежду. Я успела убрать ноги, моё внимание было лишь на ребёнке. В этот момент я потихоньку начала идти к дороге, была уже на краю проезжей части. Повернув голову, я увидела, что велосипедист, которого сопровождала стая, стоит и смотрит», — рассказала она.

Также она сказала, что собак разогнали автомобилисты — они поехали в сторону животных.

В пресс-службе ЕМУП «Спецавтобаза» — предприятия, ответственного за ловлю собак, — рассказали, что по адресу, где произошёл инцидент, в этом году было получено четыре заявки.

«Служба отлова выезжала на место 26 раз, всего было отловлено и помещено в приют для животных "Спецавтобазы" 10 собак. Сегодня специалисты службы отлова проверили данную территорию. Отловили ещё одну собаку, без признаков агрессии», — заявили там.

В пресс-службе также сообщили, что в этом районе один из местных жителей подкармливает бездомных собак: он делает это на своей частной территории, но из-за того, что забор у него низкий, животные могут выбегать с участка. Специалисты предприятия предлагали ему отдать собак в приют, однако мужчина не согласился.