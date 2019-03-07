В Екатеринбурге с 15-го этажа многоэтажки рухнул кусок стены (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Юмашева, 18 с пятнадцатого этажа семнадцатиэтажного дома обрушилась часть стены, пишет E1.ru. Кирпичная кладка упала на две машины, люди при обрушении не пострадали.

По данным сайта «Реформа ЖКХ», домом, построенным в 2013 году, управляет ТСЖ «Юмашева, 18». Оперативно получить комментарий руководителя Яны Червяковой не удалось — телефоны ТСЖ не отвечают. В аварийной диспетчерской службе рассказали, что уже знают об аварии и сообщили о ней руководителю ТСЖ.