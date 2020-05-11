В Екатеринбурге приземлился самолёт с туристами, которые не могли улететь с Бали из-за коронавируса

Вечером 11 мая в свердловском аэропорту Кольцово приземлился самолёт авиакомпании «Россия», который эвакуировал с Бали 339 россиян, застрявших на острове из-за пандемии коронавируса.

Как пишет Е1.ru, сначала самолёт высадил 152 пассажира в Новосибирске и только после этого отправился в Кольцово, где уже ожидали 96 уральских туристов, чтобы отправить их в обсерватор на двухнедельную изоляцию и взять анализы на COVID-19. Ещё 91 человека борт доставит в Москву.

Эвакуации путешественники ждали больше месяца, ранее их рейс переносился три раза.

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