В Екатеринбурге приостановили госпитализацию в роддом № 40 из-за подозрения на коронавирус у сотрудника

В Екатеринбурге у сотрудника роддома № 40 подозревают коронавирус, роддом закрывают до 11 июля, со ссылкой на читателя пишет E1.ru.

В региональном оперштабе подтвердили, что в роддоме действительно приостановлена госпитализация, однако назвали информацию о закрытии неверной.

«Информация о введении карантина на текущий момент неверна. В роддом ГКБ № 40 действительно приостановлены госпитализации, поскольку у одного из сотрудников подозревается COVID-19. Несмотря на то, что диагноз сейчас не подтверждён, введены повышенные меры противоэпидемической безопасности с учётом профиля медучреждения. Все роженицы пока по распоряжению управления здравоохранения распределяются по другим родильным домам Екатеринбурга — до принятия дополнительных решений», — отметили в штабе.

Ранее, в начале мая, роддом закрывали на карантин из-за пациентки, у которой пришёл положительный анализ на коронавирус.