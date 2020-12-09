В Екатеринбурге повторно перенесли суд по делу экс-директора «Титановой долины»

Судебное заседание по уголовному делу бывшего генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова и бывшего замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова снова перенесено, сообщает пресс-служба Октябрьского районного суда.

Причиной переноса заседания в пресс-службе назвали то, что подсудимый Артемий Кызласов всё ещё находится на больничном — документы, подтверждающие этот факт, сегодня представила адвокат подсудимого.

С учётом обстоятельств рассмотрение дела откладывается до среды, 23 декабря, заседание запланировано на 11 часов.

Напомним, по данным прокуратуры, Артемий Кызласов потребовал 10 млн рублей у руководства фирмы, которая ранее выиграла конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в ОЭЗ. Фактически эта фирма привлекла для выполнения работ другого подрядчика.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

По версии следствия, Кызласов требовал деньги за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки и грозился воспрепятствованием перечислению средств за выполненные работы, причём впоследствии гендиректор «Титановой долины» увеличил сумму взятки до 13 млн рублей.

На первом заседании 25 ноября Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел. Михаил Шилиманов, сообщник бывшего руководителя ОЭЗ, заявил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что конкретно передаются деньги. Таким образом, оба фигуранта громкого дела частично признали свою вину.