Суд над экс-директором «Титановой долины» отложили из-за его болезни 

Заседание по делу о взятке в отношении бывшего директора особой экономической зоны Артемия Кызласова, которое должно было состояться сегодня в Октябрьском районном суде Екатеринбурга, перенесено на неопределённый срок из-за болезни фигуранта, пишет ЕАН.

Напомним, по данным прокуратуры, Артемий Кызласов потребовал 10 млн рублей у руководства фирмы, которая ранее выиграла конкурс на выполнение проектных и изыскательских работ в ОЭЗ. Фактически эта фирма привлекла для выполнения работ другого подрядчика.﻿﻿﻿﻿﻿﻿

По версии следствия, Кызласов требовал деньги за беспрепятственное подписание актов сдачи-приёмки и грозился воспрепятствованием перечислению средств за выполненные работы, причём впоследствии гендиректор «Титановой долины» увеличил сумму взятки до 13 млн рублей.

На первом заседании 25 ноября Кызласов пояснил, что реальной возможности создавать препятствия в предпринимательской деятельности иным лицам он не имел. Михаил Шилиманов, сообщник бывшего руководителя ОЭЗ, заявил, что он участвовал в передаче денежных средств, но не знал, за что конкретно передаются деньги. Таким образом, оба фигуранта громкого дела частично признали свою вину.