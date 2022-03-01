В Екатеринбурге после тушения пожара в нежилом бараке обнаружили человеческие останки

Накануне в Екатеринбурге загорелся большой старый барак на улице Отдыха, из которого ранее расселили людей. Сообщение на пульт пожарной охраны поступило 28 февраля в 15:41. После тушения пожара спасатели обнаружили человеческие останки, о чём сообщили в полицию.

«В дежурную часть отдела полиции № 2 УМВД России по городу Екатеринбургу из микрорайона, где произошло данное ЧП, дважды поступал тревожный сигнал. Первый — в 15:21 из местной пожарной части № 4 о возгорании старого дома, а второй — в 20:14 об обнаружении в эпицентре пожара человеческих черепа и рёбер. Неподалёку полицейские обнаружили ещё один пожар. Первый дом был уже расселён и готовился под снос, но, по предварительным данным, в двух квартирах этого жилища могли быть люди. Представители МВД совместно с коллегами из МЧС и СКР сейчас устанавливают, носит ли это происшествие криминальный характер», — сообщил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет проводит проверку по факту обнаружения человеческих останков в нежилом помещении, выясняются обстоятельства происшествия. А также будет проведена экспертиза для выяснения давности и причины смерти.