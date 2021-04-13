В Екатеринбурге после массового ДТП рядом с вокзалом загорелся автомобиль (ВИДЕО)

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев в районе железнодорожного вокзала случилось серьёзное ДТП с четырьмя автомобилями, одна из машин загорелась, со ссылкой на ГУ МЧС по Свердловской области пишет E1.ru.

«В 06:48 поступило сообщение о ДТП с участием четырёх легковых автомобилей на улице Челюскинцев. В результате ДТП один из них загорелся. Водитель и пассажир покинули загоревшийся автомобиль самостоятельно. Прибывшие пожарно-спасательные подразделения оперативно справились с огнём. В ДТП пострадали два человека», — сообщили в МЧС.

В тушении пожара участвовали восемь человек и две единицы спецтехники. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД. В ведомстве также рассказали подробности аварии.

«ДТП произошло на перекрёстке Челюскинцев — Восточной около семи утра. Водитель KIA Rio двигался от Космонавтов в сторону Восточной. По предварительной информации, он проехал на красный свет и допустил столкновение с Hyundai Solaris и двумя автомобилями Chevrolet Cruze. Два человека пострадали: пассажир Hyundai Solaris и водитель KIA Rio. Загорелся автомобиль Hyundai, его сразу потушили», — сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Госавтоинспекция обратилась к водителям и попросила их быть внимательнее на дорогах.