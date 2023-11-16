В Екатеринбурге полиция задержала альфонса, который обманывал и обворовывал своих избранниц в Нижнем Тагиле

В Екатеринбурге сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по делу о краже. 19-летний аферист заводил множественные романы с девушками, а после воровал у них деньги и личные вещи.

«Молодой человек завязывал романтические отношения с девушками через социальные сети. Спустя время девушки давали полный доступ своему ухажёру в свою жизнь. Они отдавали ключи от квартиры, пароли телефона и банковских карт. Затем герой-любовник бросал девушек, воруя их гаджеты, деньги и карты. Денежные средства задержанный переводил на свой счёт, а также оформлял крупные кредиты на своих жертв. Избранницы, поняв, что попали в руки афериста, стали обращаться в полицию», — сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

В настоящее время полиция установила, что молодой человек обманывал девушек на территории Нижнего Тагила, Екатеринбурга, Первоуральска и в других городах Свердловской области. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Правоохранители просят всех, кто пострадал от действий данного лица, обращаться по телефону +7 (343) 356-42-05 или в ближайший территориальный ОВД.