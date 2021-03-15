В Екатеринбурге полиция ищет мужчину, который избил глухонемого пенсионера

В Екатеринбурге полиция устанавливает личность мужчины, который избил 75-летнего глухонемого, со ссылкой на городское управление МВД пишет РИА Новости.

По данным УМВД, соответствующее заявление поступило в отдел полиции № 14. В настоящее время службой участковых по нему проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства и лица, причастные к данному происшествию.

Ранее портал E1.ru сообщал, что в Екатеринбурге ищут человека, который избил 75-летнего мужчину. По словам внучки пострадавшего, её дедушка 13 марта стоял на остановке «Эльмашевский рынок». В районе 15:30–16:00 к нему подошёл неизвестный мужчина 40–45 лет.

«Дедушка ждал свой автобус. Худощавый мужчина что-то у него спросил, но дедушка не смог ответить, так как он глухонемой, инвалид с детства. Этот мужчина ударил его в нос, в ухо. Дедушка потерял равновесие, упал, и мужчина стал запинывать ногами лежачего пенсионера — по рёбрам и по бёдрам. Он ничего не взял, не украл», — рассказала внучка.

Пенсионер смог подняться, доехать до дома и объяснить родным, что произошло. После случившегося его отвезли в больницу для оказания помощи, затем он написал заявление в полицию.