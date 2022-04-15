В Екатеринбурге полицейский применил табельное оружие, чтобы обезвредить напавшего на него мужчину с ножом 

Сегодня, 15 апреля, в Екатеринбурге сотрудник патрульно-постовой службы во время выезда задержал напавшего на него с ножом мужчину. Для этого полицейский применил табельное оружие.

После сообщения жильцов о том, что в одном из многоквартирных домов на улице Надеждинской мужчина выбивает стёкла в окнах своей квартиры, наряд патрульно-постовой службы УМВД России по Екатеринбургу выехал на место. Из квартиры доносился шум и крики, но дверь полицейским не открыли, поэтому один из сотрудников забрался на второй этаж по газовой трубе и залез в квартиру через разбитое окно.

По сообщению сотрудников правоохранительных органов, мужчина, который находился в квартире, вёл себя неадекватно: он попытался ударить полицейского креслом, а после начал размахивать топором. После того как металлическая часть топора слетела, хозяин квартиры взял канцелярский нож и осколок стекла и попытался напасть на полицейского. Перцовый газ на правонарушителя не подействовал, поэтому полицейский применил табельное оружие в соответствии с требованиями Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции».

«Предварительно установлено, что применение сотрудником полиции оружия является правомерным. Проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего, по её итогам будет принято процессуальное решение», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Хозяин квартиры получил огнестрельное ранение ноги, был задержан и доставлен в больницу. Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, ранее он был судим, а также неоднократно привлекался к административной ответственности за незаконный оборот и употребление наркотических средств и психотропных веществ без назначения врача.

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