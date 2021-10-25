​​​​​​​В Екатеринбурге ﻿полицейские нашли принадлежащий арестованным бутлегерам склад

В Екатеринбурге в рамках уголовного дела, возбуждённого в отношении арестованных Армена Аветисяна и Надира Мамедова, полицейские обнаружили склад, где, как предполагается, обвиняемые разливали спирт, со ссылкой на источник пишет ЕАН.

«Проведён обыск на складе, который использовали Аветисян и Мамедов, на улице Лукиных, 1, строение 15. На складе нашли: 12 канистр со спиртом объёмом 10 л, 14 мешков с пустыми бутылками из-под спирта, 20 коробок с этикетками и пробками для бутылок, упаковочный материал — картонные коробки, станок для закручивания пробок, 4 ёмкости для розлива спиртосодержащей жидкости, систему фильтрации, пустые бутылки стеклянные объёмом 0,5 л — 1225 штук, пустые бутылки объёмом 0,7 л — 14 500 штук», — сообщил собеседник издания.

21 октября в Чкаловском суде до 15 декабря были арестованы Армен Аветисян и Надир Мамедов. Следствие считает, что они разливали и продавали спирт, приведший к массовой гибели людей. Кроме того, по этому делу арестованы Анар Айвазов и Агамир Алиев, которых подозревают в поставках спиртосодержащей жидкости.

Напомним, в период с 7 по 14 октября от отравления метанолом в Екатеринбурге скончались 18 человек — 12 мужчин и 6 женщин. Позже число погибших выросло до 24.