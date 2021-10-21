​​​​​​​По делу о массовом отравлении суррогатным спиртом в Екатеринбурге задержали ещё двух человек

В Екатеринбурге по делу об отравлении метиловым спиртом задержали ещё двоих мужчин — их подозревают в сбыте суррогатного алкоголя ранее задержанным торговцам Армену Аветисяну и Надиру Мамедову, со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости.

Официально информацию пока не комментируют ни в СК по Свердловской области, ни в региональном УМВД.

Накануне стало известно, что число погибших от отравления некачественным спиртным выросло до 25 человек, об этом сообщил координатор «Народного контроля» Дмитрий Чукреев.

«Четыре новых погибших в Екатеринбурге и три — в области. Пока это неофициальные данные. К сожалению, это говорит о том, что отрава успела разойтись по большой территории», — цитирует Чукреева 66.ru.

Ранее силовики задержали двух бизнесменов — Надира Мамедова и Армена Аветисяна — по подозрению в реализации метанола на территории екатеринбургского рынка «Ботанический». По факту смертельных отравлений СК возбудил уголовное дело.

Подозреваемые отказались от сотрудничества со следствием и не признают свою вину. 18 октября, спустя двое суток после задержания, следователи не смогли предъявить им обвинение, суд продлил срок предварительного задержания торговцев на 72 часа.

В ходе судебного заседания выяснилось, что в тот момент следствие располагало лишь показаниями свидетелей, утверждавших факт причастности Мамедова и Аветисяна к нелегальной торговле алкоголем. Вещественным доказательством стали изъятые канистры с запахом спирта, которые силовики нашли дома у Аветисяна. Всё это может свидетельствовать о том, что силовики пока не смогли вычислить происхождение и поставщика метанола.

Также управление собственной безопасности ГУ МВД по Свердловской области начало проверку в отношении участкового, в зоне ответственности которого находился рынок «Ботанический».

Напомним, в Екатеринбурге с 7 по 14 октября от отравления метиловым спиртом скончались 18 человек. Из них 16 умерли в Екатеринбурге, ещё по одному — в Нижнем Тагиле и Ревде. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекший по неосторожности смерть двух или более лиц).