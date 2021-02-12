В Екатеринбурге полицейские начали обходить горожан, которых в январе засняли на видео на митингах

Екатеринбургские полицейские спустя почти две недели после акции в поддержку Алексея Навального начали вновь выписывать протоколы участникам митингов — силовики звонят предполагаемым протестовавшим или приходят к ним по месту прописки, пишет E1.ru.

Скольких возможных нарушителей они уже опросили — неизвестно, в городском управлении МВД отказались дать комментарий и порекомендовали направить письменный запрос.

При этом активисты сообщили, что ожидают около пяти тысяч протоколов. По словам правозащитника Анатолия Свечникова, сейчас полицейские приглашают в отделения даже общественников.

«Мне лично только что звонил майор Амоев из отдела исполнения административного законодательства, пригласил в отделение на беседу. Я знаю ещё как минимум о пяти таких случаях. Хотя мы, общественники, были на протестах в качестве наблюдателей, у нас есть отличительные знаки — зелёный флаг с белой ладонью, символизирующей права человека. В соответствии с 212-ФЗ мы заявили, где хотим наблюдать за законностью действий полиции, и подали уведомление в УМВД и уполномоченному по правам человека», — подчеркнул Свечников.

Правозащитник подчеркнул, что на протестных акциях присутствовало много полицейских в штатском, которые вели съёмку; общественники уверены, что именно благодаря этим видео сейчас и находят участников акций.

«Мне писали друзья и знакомые, что полицейские проходили к ним домой. Вчера, например, домой к Наталье Шестаковой пришли, она общественница, ей около 60 лет. И в первую очередь к активистам идут, я думаю, потому, что их лица в полиции уже знакомы. Это московский сценарий, когда по видео, которые снимали на митингах, распознают лица и привлекают к ответственности», — подчеркнул активист Владислав Постников.

Представители министерства общественной безопасности заявили, что не в курсе действий полиции по обеспечению общественного порядка.

Ранее редакция портала 66.RU обратилась к начальнику ГУ МВД по Свердловской области Александру Мешкову, прокурору Екатеринбурга Светлане Кузнецовой и уполномоченному по правам человека в Свердловской области Татьяне Мерзляковой с просьбой провести проверку правомерности действий сотрудников полиции и суда, задержавших внештатного фотографа издания Алексея Школу во время исполнения редакционного задания на несогласованном митинге 23 января.

Верх-Исетсткий районный суд Екатеринбурга назначил Алексею Школе 30 часов обязательных работ по части 5 статьи 20.2 КоАП («Участие в несанкционированном массовом мероприятии»).