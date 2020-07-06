В Екатеринбурге подростки разбились на угнанном квадроцикле

На просёлочной дороге возле посёлка Зелёный бор в Чкаловском районе Екатеринбурга 16-летний юноша и его 16-летняя подруга разбились на квадроцикле Yamaha, сообщили в отделении пропаганды городского ОГИБДД.

Инцидент произошёл 5 июля: сидевший за рулём подросток не справился с управлением, квадроцикл задел колесом камень и опрокинулся. В результате и сам водитель, и его спутница получили различные травмы и их пришлось госпитализировать в ДГКБ № 9.

Сотрудники полиции установили, что оба пострадавших были из компании молодых людей, отмечавших в воскресенье день рождение своей одноклассницы, на квадроцикле они возвращались домой с праздника. При этом подросток, севший за руль, водительского удостоверения не имеет и теперь ему за это грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Владельцем квадроцикла оказался дедушка именинницы – по его словам, внучка отмечала вместе с друзьями свой день рождения у него дома. Сам он вместе с её матерью поехал по делам в город. Во избежание неприятностей мужчина предварительно слил с квадроцикла бензин и спрятал ключи от гаража, но подростки всё равно смогли завести квадроцикл.