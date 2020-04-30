В Екатеринбурге по подозрению в получении взятки задержали экс-советника вице-губернатора Бидонько

В Екатеринбурге сотрудники СУ СКР по Свердловской области в рамках расследования уголовного дела о взятке (статья 290 УК РФ) задержали Владислава Русакова — бывшего советника вице-губернатора по внутренней политике Сергея Бидонько, со ссылкой на два источника в региональном правительстве пишет Znak.com.

По словам собеседников, Русакова задержали, когда он был дома. 29 апреля прошли обыски на его рабочем месте. По информации источника, уголовное дело связано с работой Русакова заместителем главы администрации ЗАТО Лесной по правовым и организационным вопросам — этот пост он занимал до 2017 года, после чего перешёл на работу в областное правительство.

«С работой в администрации губернатора уголовное дело не связано», — подчеркнул собеседник.

В департаменте информполитики сообщили, что с 29 апреля Русаков не работает в правительстве и администрации — накануне он уволился по собственному желанию и забрал документы. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области обещали уточнить информацию позже.

В 2019 году Русаков претендовал на пост главы Среднеуральска и участвовал в конкурсе на эту должность, однако кресло мэра занял гендиректор АО «Среднеуральское строительное управление» Андрей Зашляпин. Этим выборам предшествовал масштабный кризис в администрации города, в который пришлось вмешаться начальнику Русакова Сергею Бидонько.