В Екатеринбурге пенсионер стал жертвой автоподставы и отдал мошенникам миллион рублей

В Екатеринбурге жертвой мошенников стал 67-летний автолюбитель. Аферисты убедили пенсионера, что он сбил полковника Следственного комитета. Чтобы избежать уголовной ответственности, мужчина отдал злоумышленникам миллион рублей. Как сообщает руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых, таких криминальных эпизодов в столице Урала не было около пяти лет.

По словам пострадавшего, когда он двигался на своём автомобиле Volvo по улице Предельной в Екатеринбурге, с ним поравнялся другой автомобиль, водитель которого из открытого окна рассказал, что пенсионер только что сбил человека, а с места аварии скрылся. Выйдя из транспортного средства, пожилой мужчина действительно обнаружил сидящим на дороге позади своей иномарки неизвестного ему гражданина средних лет.

Растерявшийся водитель, желая оказать первую помощь пострадавшему, решил срочно доставить его до ближайшего травмпункта. В салоне машины раненый представился сотрудником Следственного комитета в звании полковника и быстро вступил в диалог, продемонстрировав служебное удостоверение СКР. Затем «жертва аварии» по мобильному телефону хозяина иномарки пообщалась с некой девушкой-секретарём, предупредив её о невозможности принять участие в важном совещании из-за случившихся непредвиденных обстоятельств. Ещё через мгновение пенсионеру позвонил «майор ГИБДД», разъяснив, какие серьёзные неприятности могут быть в подобной ситуации, вплоть до возбуждения уголовного дела и реального тюремного срока.

«Липовый полковник ошарашил и без того напуганного мужчину ещё и тем, что в результате ДТП повреждены дорогостоящие наручные часы стоимостью около 3 млн рублей. Незнакомец потребовал возместить ущерб, отказавшись при этом ехать в больницу. Когда пенсионер сказал, что такой огромной суммы у него нет, есть лишь 1 млн рублей, злоумышленник согласился на эту сумму и отправил к дому “виновника ДТП” за деньгами своего приятеля. О том, что это обычная автоподстава, потерпевший понял лишь спустя несколько суток, после того, как собственноручно передал мошеннику “лимон”. По факту случившегося представители МВД возбудили уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ — мошенничество, совершённое в крупном размере. Данная статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет», — резюмировал полковник Горелых.

Валерий Горелых предупреждает, что лжесиловики могут называться людям не только представителями СКР, МВД, ФСБ, прокуратуры, МЧС, но и сотрудниками любого другого государственного ведомства. Также он рекомендует жителям Свердловской области, прежде чем отдать или перечислить кому-либо собственные сбережения, посоветоваться с родными или друзьями, которые наверняка убедят в опасности подобного шага.