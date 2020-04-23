В Екатеринбурге отправили на карантин 90 кондукторов и водителей городских автобусов

В Екатеринбурге отправили на карантин 90 сотрудников автобусного предприятия № 3. Об этом пишет Ura.ru со ссылкой на Гортранс и региональный оперативный штаб по коронавирусу.

«Один из работников Гортранса имеет подозрение на коронавирусную инфекцию. Поскольку он проживает в общежитии коридорного типа, которое принадлежит автотранспортному предприятию, все другие работники предприятия, проживающие в этом общежитии, должны находиться под меднаблюдением», — пояснили в штабе, при этом там не озвучили точное число отправленных на карантин сотрудников.

Как рассказал источник издания в Гортрансе, в общежитии проживали водители и кондукторы всех автобусных предприятий, в том числе из Средней Азии.

«Самое ужасное, что все они думают, что ситуация несерьёзная, никто не хочет проверяться и что-либо соблюдать. Даже госпитализация человека с жидкостью в лёгких никого не убедила в реальности происходящего», — посетовал собеседник агентства.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».