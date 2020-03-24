В Екатеринбурге отделение «Красного Креста» бесплатно раздаст 350 кг масок и антисептиков, собранных для помощи Китаю

Свердловское отделение российского «Красного Креста» раздаст жителям Екатеринбурга 350 килограммов гуманитарной помощи, в которую входят медицинские маски, бахилы, перчатки и другие дезинфекционные средства и средства защиты, собранной для города-побратима Гуаньчжоу, сообщает пресс-служба городской администрации.

С предложением выступили сами власти Гуаньчжоу, где на сегодня ситуация с коронавирусом нормализовалась. Нуждающиеся екатеринбуржцы могут получить необходимое в офисе на улице Ильича, 15. Кроме того, отделению «Красного Креста» удалось собрать 1,3 млн рублей, на что они будут потрачены, пока не ясно.

Накануне Znak.com со ссылкой на опрос инфекциониста и блогера Дарьи Паниевой в Instagram сообщал, что медики со всей России жалуются на недостаток масок и средств индивидуальной защиты на фоне эпидемии коронавируса — медработники из многих регионов пишут, что у них «ничего нет». Такие сообщения поступили из Московской, Липецкой, Челябинской, Нижегородской, Ростовской, Ижевской, Кемеровской, Калужской, Воронежской, Томской и Ульяновской областей, Ставропольского и Алтайского краев, Республики Татарстан, а также ХМАО.

В Екатеринбурге в магазинах в центре города также сложно купить маски для личного использования, однако, по отчётам регионального Минздрава, у больниц достаточный запас масок.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено девять случаев заражения COVID-19.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».