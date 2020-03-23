Китай отказался от гуманитарной помощи из Свердловской области

Китайский Гуанчжоу, который является городом-побратимом Екатеринбурга, отказался от гуманитарной помощи из Свердловской области, которую планировали отправить в связи с пандемией коронавируса.

Как рассказал «Интерфаксу» председатель свердловского регионального отделения «Красного Креста» Дмитрий Вершинин, китайская сторона отказалась от помощи, поскольку в Свердловской области ситуация с заражением коронавирусом в настоящее время «тоже достаточно сложна». В соответствии с уставом организации эта гуманитарная помощь будет перенаправлена жителям региона.

По словам Вершинина, получить помощь в региональном отделении «Красного Креста» смогут все нуждающиеся уральцы. Она оказывается бесплатно. Как ранее сообщала мэрия Екатеринбурга, в посылке, которую уральцы собрали для жителей Гуанчжоу, были медикаменты, медицинские маски, бинты, вата.

Напомним, на сегодняшний день в Свердловской области официально подтверждено девять случаев заражения COVID-19.

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