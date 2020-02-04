В Екатеринбурге осудят семейную пару опекунов, до смерти забивших приёмного ребёнка из Нижнего Тагила

Прокуратура Чкаловского района Екатеринбурга направила в суд обвинительное заключение по делу женщины, обвиняемой в убийстве взятого из детдома ребёнка, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, которым занимались сотрудники Чкаловского следственного отдела СУ СКР по Свердловской области, в феврале 2017 года женщина решением управления социальной политики администрации Нижнего Тагила была назначена опекуном шестилетнего мальчика. С ней был заключён договор об оказании возмездных услуг. После этого ребёнка отдали в приёмную семью, где он проживал с обвиняемой, её супругом и их совместными детьми в их квартире на улице Колхозников на Вторчермете.

«В силу возраста и нахождения на иждивении мальчик не мог оказывать сопротивление, обратиться за помощью или покинуть квартиру. При этом женщина-опекун и ее супруг в течение полутора лет с момента появления ребёнка в семье за провинности и непослушание наносили ему побои. Мальчик регулярно подвергался психическому и физическому насилию со стороны обвиняемой и её супруга», — подчеркивается в сообщении прокуратуры.

Согласно материалам дела, в одну из ночей в конце июля 2018 года женщина с мужем вновь начали избивать мальчика по голове и туловищу за непослушание. Мальчик получил серьёзную черепно-мозговую травму и в ту же ночь умер дома. Судмедэксперты зафиксировали на его теле многочисленные кровоподтёки и ссадины, свидетельствующие, как полагает следствие, о том, что ребёнка перед смертью жестоко избили: отёки были найдены на ногах, руках, в области предплечий и лопаток. Также была зафиксирована черепно-мозговая травма, нанесённая в затылочной части головы — именно она согласно выводам специалистов и стала причиной смерти мальчика. Ребёнка, по версии следствия, можно было спасти, но обвиняемая не стала обращаться за помощью к медикам, опасаясь, что они сообщат о случившемся в правоохранительные органы. В ходе предварительного расследования женщина не признала свою вину.

«Женщина 1975 года рождения обвиняется по статьям "Истязание, совершённое в отношении несовершеннолетнего лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии", "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершённое в отношении малолетнего", "Заведомое оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишённого возможности принять меры к самосохранению по малолетству", "Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего"», — сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

Материалы дела в отношении её мужа выделены в отдельное производство из-за его болезни.