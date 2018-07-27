В Екатеринбурге от побоев скончался мальчик-инвалид

По факту смерти в Екатеринбурге ребёнка-инвалида, чьё тело со следами побоев было найдено в одной из квартир на улице Колхозников в районе Вторчермета, возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», со ссылкой на пресс-секретаря СУ СКР по Свердловской области Александра Шульгу пишет Znak.com.

Установлено, что ребёнок скончался от черепно-мозговой травмы. В рамках расследования этого происшествия был произведён осмотр жилища, а также допрошен целый ряд свидетелей — соседей семьи и сотрудников детского сада, куда ходил погибший малыш. Затребованы все характеризующие материалы в отношении членов семьи, в которой воспитывался мальчик.

Кроме того, оцениваются действия должностных лиц, ответственных за проверку условий жизни ребёнка в данной семье. Насколько известно на данный момент, семья, в которой воспитывался мальчик-инвалид, брала ранее приёмных детей на воспитание в качестве опекунов.