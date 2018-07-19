В Екатеринбурге осудят полицейских, провоцировавших чиновника на взятку

Прокуратура отправила в Свердловский областной суд уголовное дело начальника отдела по противодействию коррупции управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД региона, а также трёх сотрудников этого управления, обвиняемых в превышении должностных полномочий (по ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщает пресс-служба ведомства.

По информации прокуратуры, четыре офицера были задержаны в июне 2017 года: начальник УЭБиПК Николай Жуков, его подчинённый Евгений Кулик, а также оперуполномоченные Александр Косман и Алексей Варлинский. По версии следствия, в мае — июне 2017 года полицейские решили искусственно создать показатели в своей работе, для этого они привлекли к оперативно-розыскным мероприятиям директора Седельниковского щебёночного карьера Артура Петренко. Петренко должен был участвовать в документировании сфальсифицированного вымогательства со стороны начальника отдела департамента Росприроднадзора по УрФО Антона Лобанова взятки на сумму более 150 тысяч рублей. Департамент Росприроднадзора по УрФО отметил, что его сотрудники привлекли ФСБ к истории со взяткой. В ведомстве заявили, что Лобанов сразу уведомил руководство о предложенной взятке.

Сотрудникам полиции изначально планировали вменить статью 304 УК РФ «Провокация взятки», но в итоге было возбуждено дело по статье 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий», им грозит до 4 лет лишения свободы.

По словам руководителя пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, сотрудники полиции из подразделения собственной безопасности ГУ МВД России по региону проводят служебную проверку по поручению начальника главка генерал-лейтенанта Бородина.