В Екатеринбурге осудят местного жителя, зарубившего собутыльника топором

Прокуратура Свердловской области направила в областной суд уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, обвиняемого в жестоком убийстве своего знакомого адвоката, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 7 мая 2020 года обвиняемый распивал алкоголь дома со своим приятелем-адвокатом. У них начался конфликт, во время которого мужчина ударил пострадавшего стеклянной бутылкой 20 раз, а после этого взял топор и нанёс ему около 140 ударов по голове, шее, груди и рукам.

«Свидетели охарактеризовали потерпевшего как неконфликтного человека, который после употребления спиртных напитков засыпал, а обвиняемого — как агрессивного в состоянии опьянения человека. Обвиняемый признал свою вину в инкриминируемом ему деянии», — добавили в пресс-службе прокуратуры.

Мужчина обвиняется по пункту «д» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершённое с особой жестокостью»), ему грозит до 20 лет колонии.