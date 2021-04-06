В Екатеринбурге официально зафиксирован первый случай британского штамма коронавируса

В Екатеринбурге подтверждён первый случай заражения британским штаммом коронавируса, сообщает управление Роспотребнадзора по Свердловской области.

По данным ведомства, пациентка в конце марта вернулась из Турции. Диагноз подтвердил Тюменский НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. Британский штамм нашли в одной из проб пациентки.

Сейчас женщина находится в мельцеровском боксе инфекционного отделения городской клинической больницы № 40. Установлен круг её контактных лиц, информация о них направлена в управление Роспотребнадзора.

Всего на сегодня в России выявлен 81 случай нового — британского — штамма коронавируса.