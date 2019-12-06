В Екатеринбурге обсудят ввоз ядерных отходов на Урал

В Екатеринбурге 6 декабря в 18.30 в бизнес-центре на Добролюбова, 16 пройдёт дискуссия по поводу ввоза из Германии на Урал обеднённого гексафторида урана (ОГФУ — так называемых «урановых хвостов»), сообщил Ura.ru один из спикеров дискуссии — екатеринбургский физик-ядерщик Дмитрий Горчаков.

Главным докладчиком будет член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский, требующий запретить ввоз урановых «хвостов» в Новоуральск.

«Меня пригласили оппонировать ему. Я не намерен сильно спорить — хочу лишь высказать альтернативную точку зрения. Мне обидно, что оппозиционно настроенные организации и люди, которым я даже сочувствую, начинают играть на теме, в которой не разбираются», — рассказал агентству Горчаков.

Накануне, 5 декабря, в Новоуральске прошла встреча представителей Росатома с общественностью — на неё пришло около 100 человек. Перед пришедшими жителями выступили первый вице-президент АО «ТВЭЛ» (топливная компания Росатома) Михаил Зарубин и гендиректор Уральского электрохимического комбината (УЭХК) Александр Белоусов, которые объяснили, как переработка урановых «хвостов» принесёт всем пользу.

Напомним, против ввоза ОГФУ на Урал выступает Greenpeace — по информации активистов, в ближайшие дни в Новоуральск для переработки на УЭХК прибудет партия, отправленная из Европы 20 ноября, а 9 декабря Германия вышлет следующую партию «хвостов».