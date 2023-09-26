В Екатеринбурге обокрали артиста «Уральских пельменей» Сергея Ершова. Неизвестные похитили из его машины ноутбук с материалом для нового сериала на СТС

В Екатеринбурге неизвестные вскрыли машину актёра «Уральских пельменей» Сергея Ершова и украли ноутбук и рюкзак. Об этом рассказал сам артист на своей странице во «ВКонтакте».

«Сегодня на улице Тургенева, 22 в Екатеринбурге в 20:00 вскрыли мою машину, в которой лежал рюкзак с ноутбуком. В ноутбуке материал по новому проекту — сериал на СТС. За информацию или возврат — вознаграждение», — написал артист.

Он отметил, что в ноутбуке очень важная информация, фото, видео. Всё это бесследно пропало.

Как сообщает Е1, ЧП произошло, как только Сергей зашёл в студию звукозаписи на улице Тургенева, 22. Там актёры записывают материал для будущего сериала.

«Буквально через пять минут мне звонит компания, которая устанавливала сигнализацию. Сообщают, что зарегистрировали вскрытие машины. Я выхожу — а заднее стекло разбито, украден мой ноутбук и рюкзак», — объяснил E1.RU Сергей.

В рюкзаке также находились паспорта актёра и его жены. Заявление о хищении поступило в отдел полиции № 1 Кировского района Екатеринбурга. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту.