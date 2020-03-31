В Екатеринбурге, несмотря на пандемию, идут репетиции парада Победы

В Екатеринбурге, несмотря на вспышку коронавируса, продолжается подготовка к военному параду, посвящённому 75-летию Победы, со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа пишет Ura.ru.

«Решения об отмене парада Победы не было, подготовка ведётся по плану», — сообщили в пресс-службе.

Несмотря на запрет собираться больше 50 человек, в Екатеринбурге проводятся тренировки парадных расчётов к 9 Мая — накануне, 30 марта, только до обеда на плацу 32-го военного городка тренировались три «коробки» 10 на 10 человек. Участвовали команды из женщин, офицеров штаба ЦВО и военной полиции, в 32-м городке также тренируются парадные расчёты ФСИН, МЧС.

В пресс-службе городской администрации Екатеринбурга сообщают, что первая репетиция на улицах города состоится 14 апреля. Репетиции движения техники пройдут 16, 21, 23 апреля и в другие дни. Генеральная репетиция парада Победы пройдёт на площади 1905 года 7 мая, впервые — в дневное время.

Ранее сообщалось, что 9 Мая на территории ЦВО пройдут три парада — в Екатеринбурге, Новосибирске и Самаре, а также 71 торжественное прохождение, в том числе в Душанбе и Бишкеке, где находятся входящие в состав ЦВО российские военные базы. Кроме того, в авиапараде в Екатеринбурге примут участие 22 самолёта и вертолёта.

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