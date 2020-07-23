В Екатеринбурге неизвестные взорвали банкомат Сбербанка

Сотрудники отдела полиции № 3 УМВД по Екатеринбургу организовали проверку по факту взрыва банкомата, стоящего в отделении кредитно-финансовой структуры на улице Блюхера, 59, со ссылкой на пресс-группу городской полиции пишет Znak.com.

Взрыв произошёл в ночь на 23 июля, были ли украдены средства из банкомата, в УМВД пока не уточняют.

«Полицейские устанавливают обстоятельства и лиц, причастных к инциденту. По результатам начавшейся проверки будет принято процессуальное решение», — говорят там.

В пресс-службе Уральского банка Сбербанка сообщают, что «сумма ущерба незначительная».

«Банк оказывает помощь правоохранительным органам в проведении оперативно-следственных мероприятий. Как показывает практика, все преступления против банка раскрываются, преступники несут заслуженное наказание. Убеждены, что так будет и в этой ситуации», — сказали представители банка.

В мае этого года банкомат в отделении на улице Блюхера уже пытались взорвать, тогда попытка грабителей не увенчалась успехом — до денег они не добрались. До этого тот же самый банкомат взрывали в октябре 2017 года, в июле 2018 года взорвавшего банкомат екатеринбуржца приговорили к шести годам колонии.