В Екатеринбурге на шесть лет посадили мужчину, взрывавшего банкоматы

В Екатеринбурге осудили Максима Аверина, который грабил банкоматы, взрывая их с помощью газовых баллонов, со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Свердловской области пишет E1.ru.

По словам представителей ведомства, один из банкоматов Сбербанка Аверин ограбил в ночь на 9 октября. Мужчина приехал к банку на улице Блюхера с баллонами со сжатым газом, патрубками для подачи газа в банкомат и пультом дистанционного управления.

Он надел маску и перчатки, присоединил патрубки газового баллона к банкомату и заполнил его газом. Перед этим он убедился, что в помещении и рядом с офисом нет людей. Чтобы не получить травмы от взрывной волны, Аверин вышел за дверь и с помощью пульта дистанционного управления взорвал банкомат, позже из развороченного помещения он унёс 865 тысяч рублей.

Таким же образом он пытался ограбить другое отделение банка на улице Титова, однако после взрыва его задержали на месте преступления.

Суд назначил Максиму Аверину наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Банку он должен вернуть 1,3 миллиона рублей.