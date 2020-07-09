В Екатеринбурге нашли живым похищенного у здания ГУ МЧС мужчину (ВИДЕО)

В Екатеринбурге нашли живым мужчину, которого сегодня утром неизвестные похитили рядом со зданием ГУ МЧС. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Напомним, сегодня около 05:20 двое мужчин похитили жителя частного дома, расположенного на улице Шейнкмана. Его посадили в машину ВАЗ-2114 и увезли в неизвестном направлении. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на жилом доме.

По данному факту СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека, совершённое группой лиц по предварительному сговору). Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет.

Как пишет издание «Новый день», Олег Сербиенко — владелец участка на улице Шейнкмана, его территория находится между жилым комплексом «Арбатский» и строящимися апартаментами «Атомстройкомплекса». Мужчина рассказал журналистам, что похищение может быть связано именно с его участком.