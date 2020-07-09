В Екатеринбурге неизвестные похитили человека из дома у здания ГУ МЧС (ВИДЕО)

В Екатеринбурге сегодня около 05:20 утра двое мужчин похитили жителя частного дома, расположенного между многоэтажным домом по адресу Шейнкмана, 86а и стройкой компании «Атомстройкомплекс», со ссылкой на жителей дома пишет Znak.com.

По словам источника издания, один из жильцов услышал шум и крики, выглянул в окно и увидел, как неизвестные посадили сопротивляющегося мужчину в машину ВАЗ-2114 и увезли его в неизвестном направлении. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, установленную на жилом доме.

По словам собеседника, мужчина является собственником участка, расположенного между стройкой АСК и зданием ГУ МЧС по Свердловской области.

«Он жил один. Как отшельник. Тихо, мирно. Никому не мешал. Не хотел продавать участок застройщикам», — говорит источник.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу сообщили, что в данный момент по факту инцидента отделом полиции № 5 проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение. В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили, что по данному факту следственным отделом по Ленинскому району Екатеринбурга организована проверка, выясняются все обстоятельства происшествия. На месте работает следственно-оперативная группа, по итогам проверки будет принято процессуальное решение. По словам источника в силовых структурах, полиция сейчас проверяет версию причастности компании-застройщика к инциденту.