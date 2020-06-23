В Екатеринбурге наградили главврача станции переливания крови, где берут плазму для лечения коронавируса

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев наградил главного врача Областной станции переливания крови Александра Орлова знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени, сообщает департамент информполитики региона.

Награду медику вручили за заслуги в сфере социального развития и здравоохранения региона. Как отметили в департаменте, знак вручается за особые заслуги или выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области, а также за проявленные мужество, смелость и отвагу.

Станция переливания крови участвует в борьбе с пандемией коронавирусной инфекции — именно на станции жители региона могут сдать плазму, которую, согласно методике Минздрава РФ, переливают пациентам с тяжёлой формой коронавируса.

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