В Екатеринбурге начался пересмотр дела полицейских, которых обвинили в изнасиловании девушки в служебной машине

В Екатеринбурге по требованию областного суда снова начали рассматривать дело троих полицейских, которых обвинили в изнасиловании секс-работницы в служебной машине, со ссылкой на адвоката потерпевшей Анастасию Пахтусову пишет E1. ru.

«Дело снова рассматривает первая инстанция, Ленинский суд. Могу сказать, что мы свою позицию не изменили — полагаем, что вина доказана, и планируем ссылаться на те же доказательства. Суд закрытый, поэтому подробностей пока нет», — сказала Пахтусова.

Сегодня на суде определили график дальнейших заседаний и исследования доказательств, следующее заседание состоится в апреле.

Напомним, в середине июля суд в Екатеринбурге приговорил троих бывших полицейских к срокам от 6 до 6,5 лет за изнасилование девушки в служебной машине, сообщал адвокат «Зоны права» Алексей Бушмаков.

Следствие установило, что в августе 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю секс-работницу, посадили её в служебную машину и изнасиловали. По словам девушки, в случае отказа патрульные грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

Экс-сотрудников патрульно-постовой службы признали виновными в изнасиловании по предварительному сговору и действиях сексуального характера с применением насилия. Вадима Мустафина приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по 6 лет колонии. По итогам служебной проверки фигурантов дела и их непосредственных начальников уволили из правоохранительных органов, ещё 14 полицейских получили дисциплинарные взыскания.