В Екатеринбурге вынесли приговор троим сотрудникам ППС, изнасиловавшим девушку в служебной машине

Суд в Екатеринбурге приговорил троих бывших полицейских к срокам от 6 до 6,5 лет за изнасилование девушки в служебной машине, сообщил адвокат «Зоны права» Алексей Бушмаков.

Следствие установило, что в августе 2019 года сотрудники патрульно-постовой службы задержали 22-летнюю секс-работницу, посадили её в служебную машину и изнасиловали. По словам девушки, в случае отказа патрульные грозились отвезти её в отдел полиции и «пустить по кругу».

Экс-сотрудников патрульно-постовой службы признали виновными в изнасиловании по предварительному сговору и действиях сексуального характера с применением насилия. Вадима Мустафина приговорили к 6,5 годам колонии общего режима, Вячеслав Тропин и Андрей Бессарабов получили по 6 лет колонии.

По итогам служебной проверки фигурантов дела и их непосредственных начальников уволили из правоохранительных органов, ещё 14 полицейских получили дисциплинарные взыскания.