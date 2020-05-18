В Екатеринбурге на подстанции скорой помощи семь медиков заразились коронавирусом

На третьей подстанции скорой помощи, которая расположена на Уралмаше, произошла вспышка коронавируса, со ссылкой на источник пишет E1.ru.

По его данным, за два дня в коллективе подтвердилось семь случаев заражения, два десятка контактных отправлены на самоизоляцию.

«Только за последние два дня у семи сотрудников был выявлен коронавирус. Больные госпитализированы, около 20 контактных лиц отправлены на больничный, на самоизоляцию. Работать теперь абсолютно некому», — рассказал источник.

Главный врач станции скорой помощи Екатеринбурга Игорь Пушкарев подтвердил информацию о заболевших.

«Коронавирус подтвердили у семи человек, не за два дня, а за неделю. Все заболевшие и контактные первого уровня высажены», — сообщил он.

За минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировано 160 новых случаев COVID-19. 114 из них — в Екатеринбурге. Общее количество заболевших новой коронавирусной инфекцией составляет 2 731 человек.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».