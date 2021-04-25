В Екатеринбурге на ЕКАД из-за фуры обрушился пешеходный мост. Сбежавший водитель задержан

Вечером 24 апреля на 42-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД) рухнул пешеходный мост. В результате происшествия на дороге образовалась большая пробка, сообщает Е1.ru. Чтобы участники дорожного движения могли объехать данный участок, один из нарядов ГИБДД обеспечивал движение транспорта со стороны Серовского тракта, другой — со стороны Ново-Московского. В ГУ МВД по Свердловской области рассказали, что у грузовика, который перевозил негабаритное оборудование, лопнуло сразу два колеса, из-за чего груз подбросило и мост обрушился.

Момент падения попал на камеру видеорегистратора автомобиля, который остановился прямо перед обрушившимся мостом.

В результате обрушения никто не пострадал. Движение по трассе открыли к часу ночи. Водитель фуры с места происшествия скрылся. О местонахождении грузовика сообщили очевидцы, и мужчину нашли в садах, в пяти километрах от места ЧП. В отношении водителя грузовика составили пять административных протоколов. Сейчас он задержан и находится под стражей в территориальном ОВД. Завтра его доставят в суд для рассмотрения протокола за оставленное место происшествия.

«Гражданин Касимов 1979 года рождения имеет 22 года водительского стажа и категории B, C, D, E. Он перевозил из Асбеста в Елабугу специальное негабаритное оборудование для обработки и сортировки камней», — рассказал E1.ru начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Водителю грузовика MAN грозит штраф на сумму до 30 тысяч рублей, также санкции некоторых статей предусматривают наказание в виде лишения водительских прав и административный арест на срок до 15 суток.