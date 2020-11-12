В Екатеринбурге на аутсорсинг отдали ещё две подстанции скорой помощи

В Екатеринбурге число подстанций скорой помощи, переданных на обслуживание частной фирме, увеличилось до пяти — на условиях аутсорсинга теперь работают подстанции № 2, 3, 4, 5, 6, со ссылкой на руководителя компании «Феникс-Логистика» Аркадия Иванова пишет «Уралинформбюро».

По его словам, состав сотрудников при этом не изменился. За счёт привлечения частной компании скорой удалось обновить автопарк: теперь фельдшеры выезжают на вызовы на машинах Ford.

Ранее аутсорсинговых подстанций в Екатеринбурге было три, а переход к новой системе работы едва не вызвал забастовку водителей: в конце января почти 70 водителей скорой помощи Екатеринбурга объявили о готовности отказаться выйти на смену в ночь на 1 февраля, если автопарк будет передан на аутсорсинг частной компании.

Кроме того, с февраля 2021 года на аутсорсинг частной компании на 3 года передают машины скорой помощи Нижнего Тагила и Горноуральского городского округа. Начальная цена тендера составила 651 млн 464 тысячи рублей. На эти деньги компания-победитель обязана будет с 1 февраля 2021 года до 31 декабря 2023 года предоставить 33 (30 основных + 3 резервных) спецавтомобиля с общим объёмом 766 080 машино-часов.

После объявления о планах передачи автопарка скорой в частные руки водителям и механикам нижнетагильской скорой помощи 10 ноября вручили уведомления о сокращении. Согласно условиям документа, новое место работы им предстоит искать самостоятельно.

«Нас уведомили, что мы идём под сокращение и пока вакантных мест нет. Сказали, что частник, может быть, предложит вам работу, а может и нет. Такие уведомления получили 157 человек, среди которых люди пенсионного и предпенсионного возраста. Насколько мы знаем, торги ещё не прошли, а нам уже сказали, кто будет новый хозяин. Эти люди из “Ростеха” (АО «РТ-Скорая помощь». — Прим. ред.). Они нам сразу сказали, что возьмут этот тендер», — говорят водители.

Также на 3 года планируется отдать на аутсорс автопарк скорой помощи Первоуральска и Каменска-Уральского.